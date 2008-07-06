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Сетевой фильтр

SPN3120/10
Общая оценка / 5
  • Сетевой фильтр для домашнего офиса Сетевой фильтр для домашнего офиса Сетевой фильтр для домашнего офиса
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    Сетевой фильтр

    SPN3120/10
    Общая оценка / 5

    Сетевой фильтр для домашнего офиса

    Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетевой фильтр

    Сетевой фильтр для домашнего офиса

    Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах

    Сетевой фильтр для домашнего офиса

    Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетевой фильтр

    Сетевой фильтр для домашнего офиса

    Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах

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      Сетевой фильтр

      Сетевой фильтр

      Итого:

      Сетевой фильтр для домашнего офиса

      918 Дж/36000 А

      • Настенный разветвитель
      • 1 розетка

      Защита телефонной линии

      Эти разъемы предназначены для провода RJ11, направляя телефонную линию через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.

      40 дБ подавление ЭМ/Р помех

      Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.

      Технология ограничения напряжения V3

      Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.

      Индикатор защиты

      Этот индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.

      Блокиратор питания

      Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом

      Гарантия защиты оборудования на €100.000

      Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 36882 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Высота
        15,6  см
        Ширина
        8,3  см
        Глубина
        21,8  см
        Вес нетто
        0,16  кг
        Вес брутто
        0,29  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 36883 8
        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        26  см
        Ширина
        23,5  см
        Высота
        16,5  см
        Вес нетто
        0,48  кг
        Вес брутто
        1,194  кг
        Вес упаковки
        0,714  кг

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