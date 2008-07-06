Сетевой фильтр для домашнего офиса
Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетевой фильтр для домашнего офиса
Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах
Сетевой фильтр для домашнего офиса
Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетевой фильтр для домашнего офиса
Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля. Узнать обо всех преимуществах
Сетевой фильтр
Итого:
Эти разъемы предназначены для провода RJ11, направляя телефонную линию через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.
Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.
Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.
Этот индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.
Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом
Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка