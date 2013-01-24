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Универсальная веб-камера
Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальная веб-камера
Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.
Универсальная веб-камера
Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальная веб-камера
Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.
Веб-камеры для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Изобретенная Philips технология плавного движения Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов. Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости — вы получите совершенно новые впечатления от просмотра!
Количество эффективных мегапикселей во многом определяет качество изображения. CMOS-матрица 2 МП позволяет получить качество изображения, превосходящее ваши ожидания.
Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.
Веб-камера подарит вам более детальные снимки с 8-мегапиксельным разрешением (программным). Такого разрешения достаточно, чтобы печатать снимки большого размера (например, плакаты) высокой четкости.
Обеспечивает идеальное качество видеоклипов и фотографий. При индикации потери резкости автофокусировка позволяет настроить нужный уровень резкости без необходимости ручной настройки. Теперь это можно сделать еще быстрее, благодаря новому уникальному алгоритму автофокусировки Philips.
Широкоугольный высококачественный стеклянный объектив позволяет увеличить поле обзора. Широкоугольный объектив работает как широкоугольный фотообъектив и захватывает больше объектов без ущерба для качества изображения.
С технологией Pixel Plus 2 ваша веб-камера всегда будет обеспечивать максимально четкое изображение с невероятной детализацией. Все это возможно благодаря мощности процессора Pixel Plus 2 – инновационной технологии телеизображения, примененной к компьютерному видео. Технология увеличивает количество строк и пикселей для обеспечения наилучшего качества изображения.
Пусть ваш голос звучит естественно. Оцените чистое и качественное стереозвучание. Два встроенных направленных микрофона и запатентованная аудиотехнология Philips обеспечивают передачу звука без шумов и эффекта эха. Голос пользователя четко слышен, помехи минимизированы.
Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и усиливает четкость речи как в тихих, так и в шумных условиях. Она так же служит для подавления эффекта эха, так что ваш собеседник будет слышать вас более четко.
Зажим подходит для крепления и к ноутбуку, и к ЖК-монитору.
Первая веб-камера, поставляемая с защитной крышкой для объектива. Защищает высококачественный стеклянный объектив, конструкция которого состоит из 5 элементов, от пыли и царапин во время поездок.
Механизмы
Разрешение
Аудио
Аксессуары
Дополнительные функции
ПО
Требования к системе
Подключения
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка