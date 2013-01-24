  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Веб-камеры для ноутбука

    SPZ6500/00
    Общая оценка / 5
    • Универсальная веб-камера Универсальная веб-камера Универсальная веб-камера
      -{discount-value}

      Веб-камеры для ноутбука

      SPZ6500/00
      Общая оценка / 5

      Универсальная веб-камера

      Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камеры для ноутбука

      Универсальная веб-камера

      Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.

      Универсальная веб-камера

      Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Веб-камеры для ноутбука

      Универсальная веб-камера

      Наслаждайтесь высококачественными видеороликами и фотографиями с эффективным разрешением 2 мегапикселя. Функция автофокусировки позволяет получить четкие кадры без дополнительной ручной настройки, а широкоугольный объектив расширяет поле обзора — теперь в кадре окажется вся семья. Эта веб-камера — великолепный портативный спутник в путешествиях.

      Похожие продукты

      Смотреть все Веб-камера

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Веб-камеры для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Универсальная веб-камера

        2 эффективных мегапикселя

        Технология плавного движения Digital Natural Motion устраняет рывки изображения

        Технология плавного движения Digital Natural Motion устраняет рывки изображения

        Изобретенная Philips технология плавного движения Digital Natural Motion устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов. Результатом является плавное воспроизведение движения при отличной резкости — вы получите совершенно новые впечатления от просмотра!

        2 эффективных мегапикселя для видео с высоким качеством

        Количество эффективных мегапикселей во многом определяет качество изображения. CMOS-матрица 2 МП позволяет получить качество изображения, превосходящее ваши ожидания.

        Сертификация видео с высоким качеством для общения по Skype

        Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.

        Фоторазрешение 8 мегапикселей

        Веб-камера подарит вам более детальные снимки с 8-мегапиксельным разрешением (программным). Такого разрешения достаточно, чтобы печатать снимки большого размера (например, плакаты) высокой четкости.

        Автофокусировка обеспечивает идеальное качество видеоклипов и фотографий

        Обеспечивает идеальное качество видеоклипов и фотографий. При индикации потери резкости автофокусировка позволяет настроить нужный уровень резкости без необходимости ручной настройки. Теперь это можно сделать еще быстрее, благодаря новому уникальному алгоритму автофокусировки Philips.

        Широкоугольный объектив для увеличения поля обзора

        Широкоугольный высококачественный стеклянный объектив позволяет увеличить поле обзора. Широкоугольный объектив работает как широкоугольный фотообъектив и захватывает больше объектов без ущерба для качества изображения.

        Pixel Plus 2 - больше деталей, глубины и четкости

        С технологией Pixel Plus 2 ваша веб-камера всегда будет обеспечивать максимально четкое изображение с невероятной детализацией. Все это возможно благодаря мощности процессора Pixel Plus 2 – инновационной технологии телеизображения, примененной к компьютерному видео. Технология увеличивает количество строк и пикселей для обеспечения наилучшего качества изображения.

        Два встроенных микрофона для качественного стереозвучания

        Пусть ваш голос звучит естественно. Оцените чистое и качественное стереозвучание. Два встроенных направленных микрофона и запатентованная аудиотехнология Philips обеспечивают передачу звука без шумов и эффекта эха. Голос пользователя четко слышен, помехи минимизированы.

        Шумоподавление и снижение эха

        Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и усиливает четкость речи как в тихих, так и в шумных условиях. Она так же служит для подавления эффекта эха, так что ваш собеседник будет слышать вас более четко.

        С помощью зажима камеру легко прикрепить к ноутбуку или к монитору

        Зажим подходит для крепления и к ноутбуку, и к ЖК-монитору.

        Крышка объектива устойчива к появлению царапин

        Первая веб-камера, поставляемая с защитной крышкой для объектива. Защищает высококачественный стеклянный объектив, конструкция которого состоит из 5 элементов, от пыли и царапин во время поездок.

        Технические характеристики

        • Механизмы

          Датчик
          CMOS-матрица 2,0 МП
          Угол обзора
          70 градусов
          Максимальная диафрагма
          F:2.0
          Баланс белого
          2600 - 7600 k
          Конструкция объектива
          5 элементов
          Автофокусировка
          Да
          Минимальная освещенность
          < 2 люкс
          Формат данных
          YUY2, MJPEG
          Глубина цвета
          16 бит

        • Разрешение

          Видеоразрешение
          2,0 MP
          Фоторазрешение
          2,0 MP
          Фоторазрешение с интерполяцией
          8,0 МП
          Максимальная частота смены кадров
          90 кадров/сек

        • Аудио

          Микрофон
          Два встроенных микрофона
          Шумоподавление
          Да
          Снижение эха
          Да
          Стереозвук
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Дополнительный зажим

        • Дополнительные функции

          Цифровой зум
          8x
          Автоматическое распознавание лиц
          Да
          Развлекательные видеофункции
          • Измените экранную заставку
          • Забавная рамка
          • Забавный логотип
          • Забавные фотоэффекты
          Технология Pixel Plus 2
          Да
          Digital Natural Motion
          Да
          Кнопка съемки
          Да
          LED-индикатор включения/выключения
          Да

        • ПО

          Прилагаемое программное обеспечение
          Philips CamSuite
          WebCam Viewer
          WebCam Companion
          Добавить видео в
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Требования к системе

          Операционная система
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          Процессор
          Intel Pentium® 4 2,4 ГГц или эквивалентный AMD®
          ОЗУ
          ОЗУ не менее 512 МБ
          Требуемое свободное место на диске
          300-700 МБ
          USB
          Свободный порт USB
          Привод CD-ROM или DVD-ROM
          Да

        • Подключения

          Длина кабеля
          80 сантиметров
          Интерфейс
          Порт USB 2.0
          Питание
          Через USB кабель
          видео класса USB
          UVC

        • Габариты изделия

          ширина
          6,47  см
          высота
          3  см
          Глубина
          2,66  см
          Вес
          0,064  кг
          Ширина (с подставкой)
          6,47  см
          Высота (с подставкой)
          5  см
          Глубина (с подставкой)
          5,5  см
          Вес (с подставкой)
          0,07  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          17,5  см
          ширина
          14,5  см
          Глубина
          6  см
          Вес нетто
          0,1  кг
          Вес брутто
          0,305  кг
          Вес упаковки
          0,205  кг
          EAN
          87 12581 50012 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          25,6  см
          ширина
          18,8  см
          высота
          16,3  см
          Вес нетто
          0,4  кг
          Вес брутто
          2,4  кг
          Вес упаковки
          2  кг
          EAN
          87 12581 50059 7
          Количество потребительских упаковок
          4

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться