Просто и удобно
Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто и удобно
Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.
Просто и удобно
Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просто и удобно
Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.
Настенное крепление для ЖК ТВ
Итого:
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка