  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Настенное крепление для ЖК ТВ

SQM6175/10
  • Просто и удобно Просто и удобно Просто и удобно
    -{discount-value}

    Настенное крепление для ЖК ТВ

    SQM6175/10

    Просто и удобно

    Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Настенное крепление для ЖК ТВ

    Просто и удобно

    Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.

    Просто и удобно

    Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Настенное крепление для ЖК ТВ

    Просто и удобно

    Это простое и удобное настенное крепление для телевизора позволяет вам размещать ваш ЖК-телевизор на стене всегда точно и ровно. Крепление отличается легкостью, прочностью и простотой в обращении, а также избавляет вас от необходимости тщательной подготовки к установке.

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Добавление аксессуаров

      Настенное крепление для ЖК ТВ

      Настенное крепление для ЖК ТВ

      Итого:

      Просто и удобно

      Легко крепить телевизор на стену и регулировать его положение

      Поддерживает устройства весом до 60 кг

      Данная стойка может быть использована для более массивных устройств, вес которых не превышает 60 кг.

      • Аксессуары

        Монтажные приспособления прилагаются
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Руководство по креплению на стену

      • Размеры упаковки

        высота
        18,3  см
        ширина
        62,5  см
        Глубина
        5,6  см
        Вес нетто
        0,990  кг
        Вес брутто
        1,485  кг
        Вес упаковки
        0,495  кг
        EAN
        87 12581 49552 7
        Тип размещения на полке
        Укладка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        66,0  см
        ширина
        40,4  см
        высота
        19,8  см
        Вес нетто
        5,940  кг
        Вес брутто
        10,003  кг
        Вес упаковки
        4,063  кг
        GTIN
        1 87 12581 49552 4
        Количество потребительских упаковок
        6

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.