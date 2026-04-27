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Серия 7000Ручной отпариватель

STH7060/80

4.3
| (40) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань.
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Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

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  • Мощность 1500 Вт, до 28 г/мин

  • Подошва OptimalTEMP

  • Нагрев за 30 секунд

  • Резервуары для воды 100 + 200 мл

  • StyleMat в комплекте

Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

Кроме разглаживания складок отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.3

из 5

40

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4

27/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудові функції

Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

20/10/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Відмінна якість

Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.

Плюсы

Якість. Зручність.

Минусы

Кабель живлення може бути й довшим.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

06/03/2025

Україна

Україна

Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).

      2. По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips