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Расширенная гарантия 3 года
Мощность 1500 Вт, до 28 г/мин
Подошва OptimalTEMP
Нагрев за 30 секунд
Резервуары для воды 100 + 200 мл
StyleMat в комплекте
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!
Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.
Награды
4.3
из 5
40
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
dim28ka
27/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Чудові функції
Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Philips_OK
20/10/2025
Україна
Проверенный покупатель
Відмінна якість
Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.
Плюсы
Якість. Зручність.
Минусы
Кабель живлення може бути й довшим.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Євгеній1
06/03/2025
Україна
Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).
По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips