Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Handheld steamer 7000 Series

    Серия 7000

    STH7060/80
    Общая оценка / 5
    • Создай свой стиль Создай свой стиль Создай свой стиль
      -{discount-value}

      Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

      STH7060/80
      Общая оценка / 5

      Создай свой стиль

      Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

      Создай свой стиль

      Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      Создай свой стиль

      Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      Handheld steamer 7000 Series Серия 7000

      Создай свой стиль

      Чувствуйте себя неотразимо в своей одежде с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Комфортное отпаривание за счет уникальной регулируемой головки и легкое устранение труднодоступных складок благодаря заостренной подошве. Никакого риска прожечь ткань — забудьте о заботах с нашей технологией OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Handheld steamer 7000 Series

        Handheld steamer 7000 Series

        Серия 7000

        - {discount-value}

        Итого:

        Создай свой стиль

        Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

        • С регулируемой головкой отпаривателя
        Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

        Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

        Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

        Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

        Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

        Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

        Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

        Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

        Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

        Никакого риска прожечь ткань

        Никакого риска прожечь ткань

        С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.

        Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

        Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

        Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.

        Сменные резервуары объемом 100/200 мл для отпаривания большого количества одежды за один подход

        Сменные резервуары объемом 100/200 мл для отпаривания большого количества одежды за один подход

        Наш отпариватель справится с любыми объемами работы. Благодаря сменным резервуарам для воды объемом 100 и 200 мл вы сможете в один заход разгладить весь комплект одежды.

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Помимо разглаживания складок, отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

        2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

        2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

        2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.

        Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

        Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

        Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

        Коврик StyleMat для эффективного отпаривания в любом месте

        Коврик StyleMat для эффективного отпаривания в любом месте

        Многослойный коврик StyleMat представляет собой гладкую опору для отпаривания, которая пропускает пар и обеспечивает дополнительную защиту поверхностей.

        Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

        Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

        Бережный уход за одеждой и защита окружающей среды: быстрая обработка одежды паром позволяет поддерживать ее свежесть и удалять запахи; в результате вы сможете носить одежду дольше. Отпаривайте одежду, которая еще не нуждается в стирке, и сохраняйте ее свежесть еще на один день.

        Прочный материал, служит на 70% дольше**

        Прочный материал, служит на 70% дольше**

        Прочный материал, служит на 70% дольше**

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Объем резервуара для воды
          100/200 мл  ml
          Цвет
          Черный
          Постоянная подача пара
          Да  g/min
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Переключатель включение/выключение
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Без риска прожечь ткань
          Да
          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          Готовность к использованию
          Световой индикатор
          StyleMat
          Да
          Горизонтальное отпаривание
          Да

        • Качество результата

          Подошва сопла
          Металл
          Напряжение
          220–240 В
          Мощность
          1500 Вт

        • Легкость использования

          Время нагрева
          30 секунд
          Длина шнура питания
          2,5 м

        • Размеры и вес

          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          129 x 141 x 355 мм

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).
            • **По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты

            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.