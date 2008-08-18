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    Наст. подставка для ТВ и SoundBar

    STS8001/00
    Общая оценка / 5
    • Специально для саундбара и плоских ТВ Специально для саундбара и плоских ТВ Специально для саундбара и плоских ТВ
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      Наст. подставка для ТВ и SoundBar

      STS8001/00
      Общая оценка / 5

      Специально для саундбара и плоских ТВ

      Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наст. подставка для ТВ и SoundBar

      Специально для саундбара и плоских ТВ

      Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

      Специально для саундбара и плоских ТВ

      Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наст. подставка для ТВ и SoundBar

      Специально для саундбара и плоских ТВ

      Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.

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        Наст. подставка для ТВ и SoundBar

        Наст. подставка для ТВ и SoundBar

        Итого:

        Специально для саундбара и плоских ТВ

        Решения для установки на столе

        Решения для установки на столе

        Предназначена для комфорта просмотра с идеальной высотой и углом поворота

        Предназначена для комфорта просмотра с идеальной высотой и углом поворота

        Быстрая и простая установка без проблем

        Быстрая и простая установка без проблем

        Поддержка ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47") и саундбаров

        Поддержка ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47") и саундбаров

        • Дизайн

          Поддержка Philips SoundBar
          • HTS6100
          • HTS8100
          • HTS8140
          • HTS8150
          Поддержка ТВ с диагональю:
          • 37" (94 см)
          • 40" (102 см)
          • 42" (107 см)
          • 47" (119 см)
          цвет
          Серебристый
          Используемые материалы
          • Рамка — алюминий
          • Основание — стекло

        • Размеры

          Ширина продукта
          910  миллиметра
          Высота продукта
          762  миллиметра
          Глубина продукта
          350  миллиметра
          Вес продукта
          19,48  кг
          Ширина упаковки
          925  миллиметра
          Высота упаковки
          190  миллиметра
          Глубина упаковки
          700  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          24,7  кг

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