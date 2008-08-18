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Специально для саундбара и плоских ТВ
Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Специально для саундбара и плоских ТВ
Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.
Специально для саундбара и плоских ТВ
Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Специально для саундбара и плоских ТВ
Элегантная настольная подставка разработана специально для саундбаров Philips и плоских ТВ с диагональю 94 — 120 см (37" — 47"). Эта подставка на шарнире позволяет установить саундбар и плоский ТВ на консоль для возможности гибкой регулировки, удобства просмотра и создания впечатлений, как при кинопросмотре.
Наст. подставка для ТВ и SoundBar
Итого:
Дизайн
Размеры