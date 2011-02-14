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Очищает экран легко и быстро
Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает экран легко и быстро
Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах
Очищает экран легко и быстро
Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает экран легко и быстро
Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель экрана
Итого:
Эти салфетки пропитаны специальной жидкостью для безопасной очистки экрана устройства. Простое удаление грязи, пятен и отпечатков пальцев.
Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.
Технические характеристики
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка