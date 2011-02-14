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    Очиститель экрана

    SVC1112/10
    • Очищает экран легко и быстро Очищает экран легко и быстро Очищает экран легко и быстро
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      Очиститель экрана

      SVC1112/10

      Очищает экран легко и быстро

      Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель экрана

      Очищает экран легко и быстро

      Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах

      Очищает экран легко и быстро

      Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель экрана

      Очищает экран легко и быстро

      Эти увлажненные салфетки — идеальное решение для удаления пыли, грязи, пятен и отпечатков пальцев с любого экрана. Специальная антистатическая формула предотвращает появление пыли. В комплекте 100 влажных салфеток. Узнать обо всех преимуществах

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      Очиститель экрана

      Очиститель экрана

      Итого:

      Очищает экран легко и быстро

      • ЖКД/светодиодные/плазменные
      • Салфетки

      Предварительная пропитка для очистки грязи и пятен

      Эти салфетки пропитаны специальной жидкостью для безопасной очистки экрана устройства. Простое удаление грязи, пятен и отпечатков пальцев.

      Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

      Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

      • Технические характеристики

        Содержание
        Чистящие салфетки, 100 шт.

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        на 15 языках

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,8  см
        Вес брутто
        0,255  кг
        Высота
        17  см
        Вес нетто
        0,252  кг
        Вес упаковки
        0,003  кг
        Ширина
        7,8  см
        EAN
        87 12581 56456 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Укладка

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,75  кг
        Высота
        26,9  см
        Длина
        19,8  см
        Вес нетто
        1,512  кг
        Вес упаковки
        0,238  кг
        Ширина
        18,6  см
        Количество потребительских упаковок
        6
        GTIN
        1 87 12581 56456 5

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