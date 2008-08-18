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    Очиститель линз DVD

    SVC2520/10
    Общая оценка / 5
    • Очистка и защита проигрывателя DVD Очистка и защита проигрывателя DVD Очистка и защита проигрывателя DVD
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      Очиститель линз DVD

      SVC2520/10
      Общая оценка / 5

      Очистка и защита проигрывателя DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель линз DVD

      Очистка и защита проигрывателя DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

      Очистка и защита проигрывателя DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Очиститель линз DVD

      Очистка и защита проигрывателя DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя DVD в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения.

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        Очиститель линз DVD

        Очиститель линз DVD

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        Очистка и защита проигрывателя DVD

        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

        Система сухой безопасной очистки

        Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

        • Медианосители

          Поддерживаемые форматы
          • DVD-ROM
          • DVD/R
          • Формат DVD/RW

        • Аксессуары

          руководство пользователя
          на 14-ти языках

        • Данные упаковки

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95887 5
          Количество
          1
          Вес брутто
          0,12  кг
          Вес упаковки
          0,1  кг
          Вес нетто
          0,02  кг
          Ширина
          140  мм
          Высота
          13  мм
          Длина
          185  мм

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95889 9
          Количество
          72
          Вес брутто
          10,48  кг
          Вес упаковки
          0,86  кг
          Вес нетто
          9,62  кг
          Ширина
          350  мм
          Высота
          360  мм
          Длина
          430  мм

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95888 2
          Количество
          6
          Вес брутто
          0,80  кг
          Вес упаковки
          0,12  кг
          Вес нетто
          0,68  кг
          Ширина
          110  мм
          Высота
          160  мм
          Длина
          200  мм

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