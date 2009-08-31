Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray
Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray
Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray
Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray
Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель линз DVD/Blu Ray
Итого:
Проверка аудио- и видеосистемы позволяет удостовериться в корректности считывания данных и правильной настройке динамиков.
Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения с линз проигрывателей DVD/Blu ray, обеспечивая оптимальную работу оборудования.
Голосовые инструкции на 8 языках по использованию чистящего средства для проигрывателей DVD/Blu ray.
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки