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Очиститель линз DVD/Blu Ray

SVC2523W/10
Общая оценка / 5
  • Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray
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    Очиститель линз DVD/Blu Ray

    SVC2523W/10
    Общая оценка / 5

    Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray

    Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 55.00грн

    Очиститель линз DVD/Blu Ray

    Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray

    Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray

    Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 55.00грн

    Очиститель линз DVD/Blu Ray

    Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray

    Регулярная очистка линз проигрывателей DVD/Blu Ray гарантирует оптимальную работу оборудования. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

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      Очиститель линз DVD/Blu Ray

      Очиститель линз DVD/Blu Ray

      Итого:

      Очистка и защита проигрывателей DVD и Blu Ray

      • DVD и Blu Ray

      Проверка изображения и звука

      Проверка аудио- и видеосистемы позволяет удостовериться в корректности считывания данных и правильной настройке динамиков.

      Система сухой безопасной очистки

      Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, мелкие частицы и прочие загрязнения с линз проигрывателей DVD/Blu ray, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

      Голосовые инструкции на 8 языках

      Голосовые инструкции на 8 языках по использованию чистящего средства для проигрывателей DVD/Blu ray.

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        на 15 языках

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        39,4  см
        Ширина
        5,5  см
        Высота
        14,6  см
        Вес нетто
        0,468  кг
        Вес брутто
        0,73  кг
        Вес упаковки
        0,262  кг
        EAN
        87 12581 47904 6
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Длина
        41  см
        Ширина
        23,8  см
        Высота
        16,5  см
        Вес нетто
        1,872  кг
        Вес брутто
        3,6  кг
        Вес упаковки
        1,728  кг
        EAN
        87 12581 47903 9
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Высота
        21,5  см
        Ширина
        13,5  см
        Глубина
        1,5  см
        Вес нетто
        0,078  кг
        Вес брутто
        0,1079  кг
        Вес упаковки
        0,0299  кг
        EAN
        87 12581 46272 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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