Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями
Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями
Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах
Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями
Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями
Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель экрана
Итого:
Гель, не оставляющий разводов очистит экран, его специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.
Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.
Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка