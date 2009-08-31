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Очиститель экрана

SVC2543W/10
  • Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями
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    Очиститель экрана

    SVC2543W/10

    Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями

    Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Очиститель экрана

    Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями

    Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах

    Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями

    Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Очиститель экрана

    Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями

    Воспользуйтесь этой тканью из микроволокна и чистящим гелем со специальной формулой для очистки экранов кинескопных, ЖК- и плазменных телевизоров, а также компьютерных мониторов. Идеальное решение для удаления следов пальцев, пятен и пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Очиститель экрана

      Очиститель экрана

      Итого:

      Уход за ЖК-мониторами и плазменными панелями

      с системой очистки, не оставляющей разводов

      • Плазменные/ЖК

      Гель, не оставляющий разводов для очистки ваших экранов

      Гель, не оставляющий разводов очистит экран, его специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

      Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

      Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

      Безопасная формула. Без подтеков.

      Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

      Безворсовая ткань из микроволокна

      Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.

      • Размеры упаковки

        Глубина
        6,4  см
        Вес брутто
        0,321  кг
        высота
        22,2  см
        Вес нетто
        0,272  кг
        Вес упаковки
        0,049  кг
        ширина
        12,8  см
        EAN
        87 12581 46273 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,173  кг
        высота
        9,5  см
        Длина
        27,3  см
        Вес нетто
        0,816  кг
        Вес упаковки
        0,357  кг
        ширина
        24  см
        EAN
        87 12581 46275 8
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        7,678  кг
        высота
        30,9  см
        Длина
        49,8  см
        Вес нетто
        4,896  кг
        Вес упаковки
        2,782  кг
        ширина
        29,1  см
        EAN
        87 12581 46274 1
        Количество потребительских упаковок
        18

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