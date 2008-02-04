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Комплект для очистки

SVC3502W/10
Общая оценка / 5
  • Безопасная очистка экранов GPS Безопасная очистка экранов GPS Безопасная очистка экранов GPS
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    Комплект для очистки

    SVC3502W/10
    Общая оценка / 5

    Безопасная очистка экранов GPS

    Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Комплект для очистки

    Безопасная очистка экранов GPS

    Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасная очистка экранов GPS

    Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Комплект для очистки

    Безопасная очистка экранов GPS

    Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах

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      Комплект для очистки

      Комплект для очистки

      Итого:

      Безопасная очистка экранов GPS

      • GPS

      Гель, не оставляющий разводов для очистки ваших экранов

      Гель, не оставляющий разводов очистит экран, его специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

      Комплект для очистки 2-в-1

      Состоит из антистатической щетки и чистящей салфетки из микроволокна. Вместе с гелем для очистки обеспечивает тщательную и безопасную очистку экрана. Удобная ручка для комфортного использования.

      Футляр для хранения комплекта/приборов GPS

      Прочный, неопреновый футляр защищает приборы GPS и компоненты комплекта.

      • Размеры упаковки

        Высота
        24,6  см
        Ширина
        16  см
        Глубина
        6,4  см
        Вес нетто
        0,079  кг
        Вес брутто
        0,119  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг
        EAN
        87 12581 36622 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        43,7  см
        Ширина
        37,6  см
        Высота
        37,1  см
        Вес нетто
        1,896  кг
        Вес брутто
        4,596  кг
        Вес упаковки
        2,7  кг
        EAN
        87 12581 36624 7
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        35,8  см
        Ширина
        20,6  см
        Высота
        17,8  см
        Вес нетто
        0,474  кг
        Вес брутто
        0,904  кг
        Вес упаковки
        0,43  кг
        EAN
        87 12581 36623 0
        Количество потребительских упаковок
        6

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