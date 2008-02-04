Безопасная очистка экранов GPS
Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная очистка экранов GPS
Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах
Безопасная очистка экранов GPS
Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасная очистка экранов GPS
Быстрая и тщательная очистка приборов GPS, мобильных телефонов, спутниковых приемников и экранов Blackberry. Удобный футляр предохраняет компоненты комплекта и приборы GPS. Узнать обо всех преимуществах
Комплект для очистки
Итого:
Гель, не оставляющий разводов очистит экран, его специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Состоит из антистатической щетки и чистящей салфетки из микроволокна. Вместе с гелем для очистки обеспечивает тщательную и безопасную очистку экрана. Удобная ручка для комфортного использования.
Прочный, неопреновый футляр защищает приборы GPS и компоненты комплекта.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка