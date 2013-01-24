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Star Wars special edition

Электробритва для сухого и влажного бритья

SW5700/07
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Общая оценка / 5
  • Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье
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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW5700/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое и безупречное бритье

    Испытайте настоящий комфорт и откройте для себя гладкое бритье. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок создана, чтобы скольжение по коже всегда оставалось гладким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Быстрое и безупречное бритье

    Испытайте настоящий комфорт и откройте для себя гладкое бритье. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок создана, чтобы скольжение по коже всегда оставалось гладким. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и безупречное бритье

      Овладейте силой!

      • Система лезвий ComfortCut
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

      27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

      27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

      27 самозатачивающихся лезвий. 56 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      50 минут автономной работы

      50 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает более 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий ComfortCut
        • 27 самозатачивающихся лезвий
        Повторение контуров
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

      • Аксессуары

        SmartClick
        Высокоточный триммер
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        Режим работы
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Звездные войны BB-8

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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