Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

Забудьте о неприятных ощущениях от выдергивания волосков с системой лезвий V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах