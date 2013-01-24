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Star Wars special edition

Электробритва для сухого и влажного бритья

SW6700/14
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  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW6700/14
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Забудьте о неприятных ощущениях от выдергивания волосков с системой лезвий V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Забудьте о неприятных ощущениях от выдергивания волосков с системой лезвий V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

      Ощутите мощь V-Track Pro!

      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • Головки ContourDetect, 8 направлений
      • Режим Turbo+
      • Высокоточный триммер SmartClick
      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

      Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

      Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

      Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия V-Track Precision PRO
        • 72 самозатачивающихся лезвия
        Гибкость головки
        Головки ContourDetect, 8 направлений
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Режим Turbo+
        Мощность бритья увеличена на 20 %

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Питание

        Время работы
        60 минут — 20 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Звездные войны: восстание

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года головками SH90

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Роскошный футляр

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          • Обеспечивает на 30% более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips
          • Срезает до 20% больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips
          • На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+

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