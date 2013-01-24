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Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах
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Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах
Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.
Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.
Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
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