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    Стерео Y-кабель

    SWA2527/10
    Общая оценка / 5
    • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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      Стерео Y-кабель

      SWA2527/10
      Общая оценка / 5

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стерео Y-кабель

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стерео Y-кабель

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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        Стерео Y-кабель

        Цена магазина Philips

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        Гарантия надежного подключения

        с помощью этого стерео Y-кабеля

        • 1,5 м
        • 3,5 мм (M) - 2 RCA (F)

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Экранирование неизолированной медью

        Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

        Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

        Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

        Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

        Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

        Литой штекер для качественного соединения

        Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Технические характеристики

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96107 3
          Количество
          12
          Вес брутто
          1,74  кг
          Вес упаковки
          0,4  кг
          Вес нетто
          1,34  кг
          Длина
          240  мм
          Ширина
          187,5  мм
          Высота
          220  мм

        • Размеры

          Вес брутто
          0,11  кг
          Вес упаковки
          0,02  кг
          Вес нетто
          0,09  кг
          Длина изделия
          28,5  см
          Ширина продукта
          175  мм
          Высота продукта
          30  мм

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