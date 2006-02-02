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Стерео Y-адаптер

SWA2551/10
Общая оценка / 5
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    Стерео Y-адаптер

    SWA2551/10
    Общая оценка / 5

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    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-адаптер

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    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку вместе

    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-адаптер

    Слушайте музыку вместе

    Превратите один разъем наушников в два. Узнать обо всех преимуществах

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      Стерео Y-адаптер

      Стерео Y-адаптер

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      с помощью этого стерео Y-адаптера

      • 3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96061 8
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,09  кг
        Вес упаковки
        .061  кг
        Вес нетто
        0,029  кг
        Длина
        165  мм
        Ширина
        54  мм
        Высота
        76.2  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96109 7
        Количество
        12
        Вес брутто
        0,24  кг
        Вес упаковки
        0,17  кг
        Вес нетто
        0,07  кг
        Длина
        171,5  мм
        Ширина
        114,3  мм
        Высота
        88,9  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        ,012  кг
        Вес упаковки
        0,006  кг
        Вес нетто
        0,01  кг
        Длина изделия
        14,6  см
        Ширина продукта
        70  мм
        Высота продукта
        15  мм

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