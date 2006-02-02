К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерео Y-адаптер
Итого:
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры