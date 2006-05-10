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Стерео Y-адаптер

SWA2555/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения аудио Гарантия надежного подключения аудио Гарантия надежного подключения аудио
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    Стерео Y-адаптер

    SWA2555/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения аудио

    Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-адаптер

    Гарантия надежного подключения аудио

    Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения аудио

    Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стерео Y-адаптер

    Гарантия надежного подключения аудио

    Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах

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      Стерео Y-адаптер

      Стерео Y-адаптер

      Итого:

      Гарантия надежного подключения аудио

      с помощью этого стерео Y-кабеля

      • 2 RCA (M) - 1 RCA (F)

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97772 2
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,032  кг
        Вес упаковки
        0,009  кг
        Вес нетто
        0,023  кг
        Длина
        11,50  см
        Ширина
        9,50  см
        Высота
        2,70  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98117 0
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,227  кг
        Вес упаковки
        0,090  кг
        Вес нетто
        0,137  кг
        Длина (см)
        18,50  см
        Ширина (см)
        9,50  см
        Высота (см)
        10,50  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98118 7
        Количество
        72
        Вес брутто
        3,184  кг
        Вес упаковки
        1,542  кг
        Вес нетто
        1,642  кг
        Длина (см)
        39,00  см
        Ширина (см)
        20,50  см
        Высота (см)
        33,00  см

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