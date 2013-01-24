Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Штекеры RCA

    SWA2566/10
    Общая оценка / 5
    • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
      -{discount-value}

      Штекеры RCA

      SWA2566/10
      Общая оценка / 5

      Гарантия надежного подключения

      Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Штекеры RCA

      Гарантия надежного подключения

      Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантия надежного подключения

      Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Штекеры RCA

      Гарантия надежного подключения

      Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все adapters-connectors

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Штекеры RCA

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантия надежного подключения

        благодаря этим сменным аудиоштекерам

        • Штекер (M)

        Никелированные разъемы для надежного подключения

        Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

        Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

        Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

        Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

        Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

        Литой штекер для надежного соединения

        Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Технические характеристики

        • Упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97794 4
          Количество
          1
          Вес брутто
          0,022  кг
          Вес упаковки
          0,010  кг
          Вес нетто
          0,012  кг
          Длина
          11,50  см
          Ширина
          9,50  см
          Высота
          1,50  см

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 98123 1
          Количество
          6
          Вес брутто
          0,134  кг
          Вес упаковки
          0,059  кг
          Вес нетто
          0,075  кг
          Длина (см)
          6,00  см
          Ширина (см)
          5,70  см
          Высота (см)
          10,50  см

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 98124 8
          Количество
          72
          Вес брутто
          2,650  кг
          Вес упаковки
          2,200  кг
          Вес нетто
          0,450  кг
          Длина (см)
          25,00  см
          Ширина (см)
          17,00  см
          Высота (см)
          33,50  см

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться