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Гарантия надежного подключения
Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Эти разъемы RCA служат для надежного соединения при переустановке аудиоштекеров. Узнать обо всех преимуществах
Штекеры RCA
Цена магазина Philips
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка