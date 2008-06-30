Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Стерео аудиокабель
Итого:
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка