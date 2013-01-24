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    Кабели АС

    SWA3427W/10
    Общая оценка / 5
    • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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      Кабели АС

      SWA3427W/10
      Общая оценка / 5

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабели АС

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабели АС

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах

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        Кабели АС

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        Гарантия надежного подключения

        с помощью этого кабеля

        • 25 м
        • Сечение16

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

        Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

        Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

        Качественное изготовление

        Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Технические характеристики

        • Размеры упаковки

          Высота
          8  см
          Ширина
          8  см
          Глубина
          8  см
          Вес нетто
          0,8  кг
          Вес брутто
          1  кг
          Вес упаковки
          0,2  кг
          EAN
          87 12581 39267 3
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          20  см
          Ширина
          10  см
          Высота
          10  см
          Вес нетто
          1,6  кг
          Вес брутто
          2  кг
          Вес упаковки
          0,4  кг
          EAN
          87 12581 39705 0
          Количество потребительских упаковок
          2

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