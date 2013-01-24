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Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами и АС. Узнать обо всех преимуществах
Кабели АС
Цена магазина Philips
Итого:
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка