Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Удлинительный аудиокабель
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка