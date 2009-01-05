  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Цифровой аудиокабель

SWA4204W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Цифровой аудиокабель

    SWA4204W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровой аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровой аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Аудио

      Добавление аксессуаров

      Цифровой аудиокабель

      Цифровой аудиокабель

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью цифрового аудиокабеля

      • 5 м

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,5  см
        Ширина
        9,5  см
        Глубина
        3,5  см
        Вес нетто
        0,102  кг
        Вес брутто
        0,13  кг
        Вес упаковки
        0,028  кг
        EAN
        87 12581 46289 5
        Количество изделий в комплекте
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        34  см
        Ширина
        26,4  см
        Высота
        34,3  см
        Вес нетто
        2,448  кг
        Вес брутто
        3,98  кг
        Вес упаковки
        1,532  кг
        EAN
        87 12581 47556 7
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24,5  см
        Ширина
        10,5  см
        Высота
        15,9  см
        Вес нетто
        0,408  кг
        Вес брутто
        0,6046  кг
        Вес упаковки
        0,1966  кг
        EAN
        87 12581 47557 4
        Количество потребительских упаковок
        4

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.