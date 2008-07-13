  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Оптико-волоконный кабель

SWA4303W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Оптико-волоконный кабель

    SWA4303W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оптико-волоконный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оптико-волоконный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Аудио

      Добавление аксессуаров

      Оптико-волоконный кабель

      Оптико-волоконный кабель

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью оптико-волоконного аудиокабеля

      • 3,0 м

      Высококачественное оптическое волокно

      Оптически чистые лампы передают цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,44  кг
        Высота
        15,6  см
        Длина
        24,1  см
        Вес нетто
        0,264  кг
        Вес упаковки
        0,176  кг
        Ширина
        10,2  см
        EAN
        87 12581 41833 5
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,14  кг
        Высота
        32,1  см
        Длина
        33,7  см
        Вес нетто
        1,584  кг
        Вес упаковки
        1,556  кг
        Ширина
        25,4  см
        EAN
        87 12581 41837 3
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,7  см
        Вес брутто
        0,088  кг
        Высота
        23,5  см
        Вес нетто
        0,066  кг
        Вес упаковки
        0,022  кг
        Ширина
        9,5  см
        EAN
        87 12581 41829 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.