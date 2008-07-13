Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Оптико-волоконный кабель
Итого:
Оптически чистые лампы передают цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки