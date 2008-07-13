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Удлинительный кабель для наушников

SWA4531W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Удлинительный кабель для наушников

    SWA4531W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный кабель для наушников

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удлинительный кабель для наушников

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Удлинительный кабель для наушников

      Удлинительный кабель для наушников

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого аудио удлинителя

      • 3,0 м

      Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

      Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 41854 0
        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес брутто
        0,64  кг
        Высота
        10,2  см
        Длина
        24,5  см
        Вес нетто
        0,4  кг
        Вес упаковки
        0,24  кг
        Ширина
        15,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 41859 5
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        4,28  кг
        Высота
        26,5  см
        Длина
        34  см
        Вес нетто
        2,4  кг
        Вес упаковки
        1,88  кг
        Ширина
        34  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 41849 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        3,7  см
        Вес брутто
        0,11  кг
        Высота
        23,5  см
        Вес нетто
        0,1  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Ширина
        9,5  см

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