Гарантия надежного подключения аудио
Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения аудио
Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения аудио
Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения аудио
Данный разъем позволяет преобразовывать стереоаудио в моноаудио. Узнать обо всех преимуществах
Стерео Y-адаптер
Итого:
Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки