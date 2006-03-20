Создайте ощущение идеального звука
Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте ощущение идеального звука
Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Создайте ощущение идеального звука
Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте ощущение идеального звука
Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
SCART - стерео аудиокабель
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.
Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.
Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Данные упаковки
Внешняя упаковка