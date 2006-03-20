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SCART - стерео аудиокабель

SWA5515/10
Общая оценка / 5
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    SCART - стерео аудиокабель

    SWA5515/10
    Общая оценка / 5

    Создайте ощущение идеального звука

    Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SCART - стерео аудиокабель

    Создайте ощущение идеального звука

    Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте ощущение идеального звука

    Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SCART - стерео аудиокабель

    Создайте ощущение идеального звука

    Обеспечьте максимальное качество работы компонентов. Этот первоклассный cтерео аудиокабель SCART обеспечивает самое лучшее соединение при передаче аудиосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      SCART - стерео аудиокабель

      SCART - стерео аудиокабель

      Итого:

      Создайте ощущение идеального звука

      с помощью аудиокабеля высшего класса

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE)

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Сверхпластичные оболочки для исключительной гибкости

      Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10894 93287 5
        Количество
        1
        Вес брутто
        .35  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,34  кг
        Длина
        273  мм
        Ширина
        197  мм
        Высота
        89  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95374 0
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,4  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг
        Вес нетто
        1,36  кг
        Длина
        323  мм
        Ширина
        300  мм
        Высота
        211  мм

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