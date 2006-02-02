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Оптико-волоконный кабель

SWA5560/10
Общая оценка / 5
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    Оптико-волоконный кабель

    SWA5560/10
    Общая оценка / 5

    Создайте ощущение идеального звука

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оптико-волоконный кабель

    Создайте ощущение идеального звука

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте ощущение идеального звука

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оптико-волоконный кабель

    Создайте ощущение идеального звука

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптико-волоконный кабель

      Оптико-волоконный кабель

      Итого:

      Создайте ощущение идеального звука

      с помощью этого оптико-волоконного кабеля

      • 1,5 м

      Высококачественный цифровой кабель для безукоризненной передачи сигнала

      Высококачественный кабель обеспечивает безукоризненную передачу, с использованием цифровой технологии.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93288 2
        Количество
        1
        Вес брутто
        .237  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,227  кг
        Длина
        222  мм
        Ширина
        159  мм
        Высота
        64  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95375 7
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,04  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг
        Вес нетто
        1  кг
        Длина
        234  мм
        Ширина
        211  мм
        Высота
        175  мм

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