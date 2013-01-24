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Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель для АС
Цена магазина Philips
Итого:
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.
Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство прокладки кабеля.
Медные проводники и проводники из луженой меди для простого определения полярности.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.
Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка