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    Кабель для АС

    SWA6390/10
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения
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      Кабель для АС

      SWA6390/10
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения

      Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель для АС

      Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения

      Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения

      Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель для АС

      Наслаждайтесь исключительным качеством воспроизведения

      Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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        Кабель для АС

        Цена магазина Philips

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        с помощью этого кабеля для АС с сечением 16

        • 30 м
        • Сечение16

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала

        Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.

        Витой проводник увеличивает срок службы

        Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство прокладки кабеля.

        Кабели с цветной маркировкой для простого определения полярности

        Медные проводники и проводники из луженой меди для простого определения полярности.

        Функция Plug & Play для облегчения установки

        Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

        Сверхпластичные оболочки для исключительной гибкости

        Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.

        Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

        Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

        Технические характеристики

        • Данные упаковки

          Количество
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93147 2
          Вес брутто
          1,36  кг
          Вес упаковки
          0,01  кг
          Вес нетто
          1,35  кг
          Длина
          124  мм
          Ширина
          76  мм
          Высота
          102  мм

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95399 3
          Количество
          6
          Вес брутто
          2,7  кг
          Вес упаковки
          0,01  кг
          Вес нетто
          2,69  кг
          Длина
          262  мм
          Ширина
          132  мм
          Высота
          127  мм

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95400 6
          Количество
          12
          Вес брутто
          16,21  кг
          Вес упаковки
          0,01  кг
          Вес нетто
          16,2  кг
          Длина
          424  мм
          Ширина
          285  мм
          Высота
          274  мм

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