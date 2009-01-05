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Цифровой аудиокабель

SWA7204W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Цифровой аудиокабель

    SWA7204W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровой аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Цифровой аудиокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Цифровой аудиокабель

      Цифровой аудиокабель

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью цифрового аудиокабеля

      • 5 м

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

      Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,7  см
        Ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес нетто
        0,093  кг
        Вес брутто
        0,134  кг
        Вес упаковки
        0,041  кг
        EAN
        87 12581 46287 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        34,3  см
        Ширина
        26,7  см
        Высота
        38,1  см
        Вес нетто
        2,232  кг
        Вес брутто
        4,2  кг
        Вес упаковки
        1,968  кг
        EAN
        87 12581 47553 6
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24,8  см
        Ширина
        10,5  см
        Высота
        17,8  см
        Вес нетто
        0,372  кг
        Вес брутто
        0,6284  кг
        Вес упаковки
        0,2564  кг
        EAN
        87 12581 47552 9
        Количество потребительских упаковок
        4

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