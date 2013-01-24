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    Swarovski

    Стильный дизайн и функции Bluetooth

    SWB9200/12
    Swarovski
    Общая оценка / 5
    Swarovski
    • Модный кулон для беспроводного управления вызовами Модный кулон для беспроводного управления вызовами Модный кулон для беспроводного управления вызовами
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      Swarovski Стильный дизайн и функции Bluetooth

      SWB9200/12
      Общая оценка / 5

      Модный кулон для беспроводного управления вызовами

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Swarovski Стильный дизайн и функции Bluetooth

      Модный кулон для беспроводного управления вызовами

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.

      Модный кулон для беспроводного управления вызовами

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Swarovski Стильный дизайн и функции Bluetooth

      Модный кулон для беспроводного управления вызовами

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.

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        Стильный дизайн и функции Bluetooth

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Модный кулон для беспроводного управления вызовами

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

        Особый дизайн кристаллов для несравненной акустики

        Особый дизайн кристаллов для несравненной акустики и глубокого воспроизведения басов

        Полированный корпус и тканная оплетка кабеля

        Полированный корпус и серебристая тканная оплетка кабеля

        Точность дизайна направляет звук высокой четкости

        Точность дизайна направляет звук высокой четкости прямо в слуховой канал

        Технические характеристики

        • Размеры упаковки

          высота
          7,6  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          9,6  см
          Вес нетто
          0,015  кг
          Вес брутто
          0,185  кг
          Вес упаковки
          0,17  кг
          EAN
          87 12581 43084 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 43083 2
          Вес брутто
          12,443  кг
          высота
          30  см
          Длина
          60  см
          Вес нетто
          0,81  кг
          Количество потребительских упаковок
          54
          Вес упаковки
          11,633  кг
          ширина
          40  см

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