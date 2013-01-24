Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Модный кулон для беспроводного управления вызовами
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модный кулон для беспроводного управления вызовами
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.
Модный кулон для беспроводного управления вызовами
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модный кулон для беспроводного управления вызовами
Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals.
Стильный дизайн и функции Bluetooth
Цена магазина Philips
Итого:
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Особый дизайн кристаллов для несравненной акустики и глубокого воспроизведения басов
Полированный корпус и серебристая тканная оплетка кабеля
Точность дизайна направляет звук высокой четкости прямо в слуховой канал
Размеры упаковки
Внешняя упаковка