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Усилитель телесигнала

SWS2064W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Усилитель телесигнала

    SWS2064W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Усилитель телесигнала

    Гарантия надежного подключения

    Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Усилитель телесигнала

    Гарантия надежного подключения

    Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах

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      Усилитель телесигнала

      Усилитель телесигнала

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого усилителя телесигнала

      • 12,5 дБ
      • UHF/FM

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Шнур питания в комплекте

      Шнур питания в комплекте.

      40-860 МГц

      Диапазон полосы пропускания усилителя сигналов.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,6  см
        Ширина
        19,6  см
        Глубина
        5,1  см
        Вес нетто
        0,318  кг
        Вес брутто
        0,363  кг
        Вес упаковки
        0,045  кг
        EAN
        87 12581 42498 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        42,4  см
        Ширина
        26,4  см
        Высота
        37,1  см
        Вес нетто
        3,816  кг
        Вес брутто
        5,500  кг
        Вес упаковки
        1,684  кг
        EAN
        87 12581 42499 2
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        23,9  см
        Ширина
        20,1  см
        Высота
        11,2  см
        Вес нетто
        0,636  кг
        Вес брутто
        0,839  кг
        Вес упаковки
        0,203  кг
        EAN
        87 12581 42500 5
        Количество потребительских упаковок
        2

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