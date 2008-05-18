Гарантия надежного подключения
Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данное подключение обеспечивает усиление аудио- видеосигнала. Узнать обо всех преимуществах
Усилитель телесигнала
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Шнур питания в комплекте.
Диапазон полосы пропускания усилителя сигналов.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового комплектующего и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка