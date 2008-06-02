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Переключатель HDMI

SWS3412W/10
Общая оценка / 5
  • Переключение между 2 источниками HDMI Переключение между 2 источниками HDMI Переключение между 2 источниками HDMI
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    Переключатель HDMI

    SWS3412W/10
    Общая оценка / 5

    Переключение между 2 источниками HDMI

    Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Переключатель HDMI

    Переключение между 2 источниками HDMI

    Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах

    Переключение между 2 источниками HDMI

    Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Переключатель HDMI

    Переключение между 2 источниками HDMI

    Простое переключение вручную между компонентами HDMI. Узнать обо всех преимуществах

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      Переключатель HDMI

      Переключатель HDMI

      Итого:

      Переключение между 2 источниками HDMI

      • 2 входа / 1 выход

      2 входа / 1 выход

      Подключите к одному телевизору два цифровых источника и переключайтесь между ними вручную.

      Передача 1080p

      Передача 1080p позволяет смотреть HDTV, в том виде, как это было задумано. Такая передача достигается благодаря отсутствию какого-либо сжатия или ухудшения сигнала, что обеспечивает 100% точность изображения.

      Без потери сигнала

      Высококачественная конструкция и цифровая передача сигнала гарантирует отсутствие искажения сигнала, поэтому вы можете наслаждаться лучшим качеством звука и изображения

      Цифровое aудио и видео по одному кабелю

      Исключите спутывание кабелей и наслаждайтесь сигналом без искажений.

      Полностью металлический корпус

      Защищает внутреннее устройство прибора и увеличивает его надежность.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 41201 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Высота
        20,3  см
        Ширина
        21,6  см
        Глубина
        6,4  см
        Вес нетто
        0,249  кг
        Вес брутто
        0,34  кг
        Вес упаковки
        0,091  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 43073 3
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        23,5  см
        Ширина
        22,2  см
        Высота
        24,1  см
        Вес нетто
        0,996  кг
        Вес брутто
        1,95  кг
        Вес упаковки
        0,954  кг

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