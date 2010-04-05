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Селектор SCART

SWS4686S/12
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Селектор SCART

    SWS4686S/12
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Гарантия надежного подключения

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Селектор SCART

    Гарантия надежного подключения

    При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах

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      Селектор SCART

      Селектор SCART

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим 4-х позиционным селектором

      • 4-х позиционный
      • Автоматический

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      Шнур питания в комплекте

      Шнур питания в комплекте.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        2,778  кг
        Высота
        27,9  см
        Длина
        29,8  см
        Вес нетто
        2,020  кг
        Вес упаковки
        0,758  кг
        Ширина
        21,3  см
        EAN
        87 12581 51581 2
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        17,822  кг
        Высота
        58,4  см
        Длина
        65,4  см
        Вес нетто
        12,120  кг
        Вес упаковки
        5,702  кг
        Ширина
        31,1  см
        EAN
        87 12581 51582 9
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Глубина
        4,5  см
        Вес брутто
        0,575  кг
        Высота
        24  см
        Вес нетто
        0,505  кг
        Вес упаковки
        0,070  кг
        Ширина
        26,8  см
        EAN
        87 12581 51580 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

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