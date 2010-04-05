Гарантия надежного подключения
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Узнать обо всех преимуществах
Селектор SCART
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Шнур питания в комплекте.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки