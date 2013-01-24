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    Swarovski

    Модные наушники

    SWS6000/00
    Swarovski
    Общая оценка / 5
    Swarovski
    • Элегантное кристально-чистое звучание Элегантное кристально-чистое звучание Элегантное кристально-чистое звучание
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      Swarovski Модные наушники

      SWS6000/00
      Общая оценка / 5

      Элегантное кристально-чистое звучание

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Swarovski Модные наушники

      Элегантное кристально-чистое звучание

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

      Элегантное кристально-чистое звучание

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Swarovski Модные наушники

      Элегантное кристально-чистое звучание

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski выводит технологии на совершенно новый уровень развития под названием Active Crystals.

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        Модные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Элегантное кристально-чистое звучание

        Большие динамики насыщенного низкочастотного звука

        Специально разработанный кабель идеально подключается к аудиосистеме

        Специально разработанный кабель для безупречного подключения к аудиоустройству

        Полированный корпус и тканная оплетка кабеля

        Полированный корпус и серебристая тканная оплетка кабеля

        Мощная акустическая система для глубокого и пространственного звучания

        Мощная акустическая система для глубоких басов и пространственного звучания

        Наушники с креплением-крючком обеспечивают безопасную посадку

        Гибкие облегченные наушники с креплением-крючком обеспечивают мягкую, безопасную посадку

        Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах

        Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах и удобство при ношении в течение нескольких часов

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да

        • Подключения

          Покрытие разъема
          Позолоченный штепсель 24 к

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 35310 0
          Вес брутто
          1,700  кг
          Высота
          126  мм
          Длина
          239  мм
          Вес нетто
          0,120  кг
          Количество
          4
          Вес упаковки
          1,580  кг
          Ширина
          228  мм

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 35314 8
          Вес брутто
          7,500  кг
          Высота
          240  мм
          Длина
          495  мм
          Вес нетто
          0,480  кг
          Количество
          16
          Вес упаковки
          7,020  кг
          Ширина
          276  мм

        • Данные упаковки

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 31578 8
          Вес брутто
          0,330  кг
          Высота
          96  мм
          Длина
          96  мм
          Вес нетто
          0,030  кг
          Вес упаковки
          0,300  кг
          Ширина
          96  мм

        • Звук

          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          102 дБ

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