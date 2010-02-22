Безупречное изображение и звук
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безупречное изображение и звук
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Безупречное изображение и звук
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безупречное изображение и звук
При подключении до 4-х устройств SCART к одному разъему телевизора, источник входящего сигнала определяется автоматически. Кабель с двойным экранированием для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Селектор SCART
Итого:
Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Шнур питания в комплекте.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Экономичный источник питания, который безопасен для окружающей среды.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки