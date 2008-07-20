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Коаксиальный кабель PAL

SWV2135W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Коаксиальный кабель PAL

    SWV2135W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный кабель PAL

      Коаксиальный кабель PAL

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим коаксиальным кабелем PAL

      • 7,5 м
      • 85 дБ
      • Ферритовый сердечник

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глубина
        5,8  см
        Вес нетто
        0,23  кг
        Вес брутто
        0,294  кг
        Вес упаковки
        0,064  кг

      • Внешняя упаковка

        Длина
        64,8  см
        Ширина
        27,9  см
        Высота
        27,4  см
        Вес нетто
        2,76  кг
        Вес брутто
        4,8  кг
        Вес упаковки
        2,04  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24,5  см
        Ширина
        21  см
        Высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,92  кг
        Вес брутто
        1,34  кг
        Вес упаковки
        0,42  кг

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