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Разъемы PAL

SWV2141W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Разъемы PAL

    SWV2141W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Разъемы PAL

    Гарантия надежного подключения

    Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Разъемы PAL

    Гарантия надежного подключения

    Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Разъемы PAL

      Разъемы PAL

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим разъемом PAL

      • Штекер (M)

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,152  кг
        Высота
        10,5  см
        Длина
        13,3  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Вес упаковки
        0,116  кг
        Ширина
        8,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,116  кг
        Высота
        22,9  см
        Длина
        26,7  см
        Вес нетто
        0,216  кг
        Вес упаковки
        0,9  кг
        Ширина
        14,6  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,2  см
        Вес брутто
        0,02  кг
        Высота
        11,5  см
        Вес нетто
        .006  кг
        Вес упаковки
        0,014  кг
        Ширина
        9,5  см

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