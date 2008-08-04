Гарантия надежного подключения
Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Надежный адаптер для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Разъемы PAL
Итого:
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки