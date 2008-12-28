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Коаксиальный кабель PAL

SWV2194T/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Коаксиальный кабель PAL

    SWV2194T/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный кабель PAL

      Коаксиальный кабель PAL

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим коаксиальным кабелем PAL

      • 5 м
      • Неразделанный (Без разъемов)

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      На петельке для подвешивания

      Изделия на петельке используют минимальное количество упаковки и могут располагаться по разному.

      • Размеры упаковки

        Высота
        10,9  см
        Ширина
        4,6  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,134  кг
        Вес брутто
        0,138  кг
        Вес упаковки
        0,004  кг
        EAN
        87 12581 41393 4
        Количество изделий в комплекте
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        44,4  см
        Ширина
        19,6  см
        Высота
        19,6  см
        Вес нетто
        6,432  кг
        Вес брутто
        7,200  кг
        Вес упаковки
        0,768  кг
        EAN
        87 12581 41396 5
        Количество потребительских упаковок
        48

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