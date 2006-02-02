Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Коаксиальный кабель
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Адаптер Гнездо (F) - Гнездо (F) прилагается для гибкости при использовании изделия.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Размеры
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка