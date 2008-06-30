Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
3,5 мм - композитный кабель А/В
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки