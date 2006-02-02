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Кабель SCART

SWV2255/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель SCART

    SWV2255/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель служит для передачи аудио- и видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью кабеля SCART - композитный разъем А/В

      • 1,5 м
      • Композитное аудио/видео подключение

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      • Размеры

        Вес брутто
        0,13  кг
        Вес упаковки
        0,026  кг
        Вес нетто
        0,014  кг
        Длина изделия
        22,23  см
        Ширина продукта
        108  мм
        Высота продукта
        25,4  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93340 7
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,86  кг
        Вес упаковки
        0,238  кг
        Вес нетто
        0,062  кг
        Длина
        342,9  мм
        Ширина
        104,8  мм
        Высота
        114,3  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93341 4
        Количество
        36
        Вес брутто
        5,73  кг
        Вес упаковки
        2,00  кг
        Вес нетто
        3,73  кг
        Длина
        347  мм
        Ширина
        333,4  мм
        Высота
        254  мм

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