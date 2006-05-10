Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель для спутниковой приставки
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка