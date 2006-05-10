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Кабель для спутниковой приставки

SWV2350/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель для спутниковой приставки

    SWV2350/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для спутниковой приставки

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для спутниковой приставки

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель для спутниковой приставки

      Кабель для спутниковой приставки

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с коаксиальным кабелем для спутниковой приставки

      • F-тип
      • Плоская АЧХ

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97788 3
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,030  кг
        Вес упаковки
        0,009  кг
        Вес нетто
        0,021  кг
        Длина
        11,50  см
        Ширина
        9,50  см
        Высота
        2,70  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98151 4
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,215  кг
        Вес упаковки
        0,090  кг
        Вес нетто
        0,125  кг
        Длина (см)
        18,40  см
        Ширина (см)
        9,50  см
        Высота (см)
        10,50  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98152 1
        Количество
        24
        Вес брутто
        1,842  кг
        Вес упаковки
        1,342  кг
        Вес нетто
        0,500  кг
        Длина (см)
        20,50  см
        Ширина (см)
        20,50  см
        Высота (см)
        23,50  см

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