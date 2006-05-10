Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
Кабель для спутниковой приставки
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка