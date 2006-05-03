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Коаксиальный кабель PAL

SWV2516/10
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Коаксиальный кабель PAL

    SWV2516/10

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель PAL

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный кабель PAL

      Коаксиальный кабель PAL

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим коаксиальным кабелем типа Pal

      • 1,5 м
      • Разъем (M) — Гнездо (F)

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97489 9
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,073  кг
        Вес упаковки
        0,021  кг
        Вес нетто
        0,052  кг
        Длина
        22,50  см
        ширина
        11,00  см
        высота
        3,30  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98132 3
        Количество
        4
        Вес брутто
        0,542  кг
        Вес упаковки
        0,250  кг
        Вес нетто
        0,292  кг
        Длина (см)
        23,00  см
        Ширина (см)
        12,00  см
        Высота (см)
        15,00  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98133 0
        Количество
        24
        Вес брутто
        3,552  кг
        Вес упаковки
        0,300  кг
        Вес нетто
        3,252  кг
        Длина (см)
        37,00  см
        Ширина (см)
        25,50  см
        Высота (см)
        32,20  см

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