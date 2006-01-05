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Кабель SCART

SWV2540/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель SCART

    SWV2540/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное подключение. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого скрытого аудио/видео кабеля

      • 1,5 м

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Пружинный зажим кабеля для дополнительной надежности

      Пружинный зажим кабеля обеспечивает простое управление кабелем и дополнительную прочность.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93360 5
        Количество
        4
        Вес брутто
        ,666  кг
        Вес упаковки
        0,106  кг
        Вес нетто
        0,56  кг
        Длина
        380  мм
        Ширина
        100  мм
        Высота
        145  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93361 2
        Количество
        24
        Вес брутто
        6,00  кг
        Вес упаковки
        2,60  кг
        Вес нетто
        3,4  кг
        Длина
        405  мм
        Ширина
        330  мм
        Высота
        320  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        0,18  кг
        Вес упаковки
        0,08  кг
        Вес нетто
        0,10  кг
        Длина изделия
        27,3  см
        Ширина продукта
        145  мм
        Высота продукта
        44  мм

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