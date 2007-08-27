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Кабель VGA

SWV2712W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель VGA

    SWV2712W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель VGA

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель VGA

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель VGA

      Кабель VGA

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      благодаря кабелю VGA

      • Разъемы DB15 (M)/DB15 (M)
      • 1,5 м
      • Серый

      Литые винты с накатанной головкой

      Просто поверните соединители пальцами. Отвертка или другие инструменты не нужны.

      Литые разъемы для дополнительной прочности

      Литые разъемы предотвращают изнашивание и продлевают срок службы кабеля

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 36374 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        3,8  см
        Вес брутто
        0,148  кг
        Высота
        23,6  см
        Вес нетто
        0,1301  кг
        Вес упаковки
        0,0179  кг
        Ширина
        9,6  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 36375 8
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        4,42  кг
        Высота
        30  см
        Длина
        40  см
        Вес нетто
        3,1224  кг
        Вес упаковки
        1,2976  кг
        Ширина
        26,7  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 36376 5
        Количество потребительских упаковок
        4
        Вес брутто
        0,68  кг
        Высота
        9  см
        Длина
        24,2  см
        Вес нетто
        0,5204  кг
        Вес упаковки
        0,1596  кг
        Ширина
        18,8  см

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