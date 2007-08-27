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    Кабель VGA

    SWV2713W/10
    Общая оценка / 5
    • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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      Кабель VGA

      SWV2713W/10
      Общая оценка / 5

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель VGA

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель VGA

      Гарантия надежного подключения

      Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах

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        Кабель VGA

        Кабель VGA

        Итого:

        Гарантия надежного подключения

        благодаря кабелю VGA

        • Разъемы DB15 (M)/DB15 (M)
        • 3,0 м
        • Серый

        Литые винты с накатанной головкой

        Просто поверните соединители пальцами. Отвертка или другие инструменты не нужны.

        Литые разъемы для дополнительной прочности

        Литые разъемы предотвращают изнашивание и продлевают срок службы кабеля

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

        Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 36377 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Макетная
          Тип упаковки
          Макетная
          Высота
          23,6  см
          Ширина
          9,6  см
          Глубина
          3,8  см
          Вес нетто
          0,197  кг
          Вес брутто
          0,217  кг
          Вес упаковки
          0,02  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 36378 9
          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          41,2  см
          Ширина
          26,3  см
          Высота
          32,4  см
          Вес нетто
          4,728  кг
          Вес брутто
          6,18  кг
          Вес упаковки
          1,452  кг

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 36379 6
          Количество потребительских упаковок
          4
          Вес брутто
          0,96  кг
          Высота
          10  см
          Длина
          24,3  см
          Вес нетто
          0,788  кг
          Вес упаковки
          0,172  кг
          Ширина
          20  см

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