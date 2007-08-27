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Гарантия надежного подключения
Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот кабель VGA служит для передачи видеосигналов между ТВ и компьютером. Узнать обо всех преимуществах
Кабель VGA
Итого:
Просто поверните соединители пальцами. Отвертка или другие инструменты не нужны.
Литые разъемы предотвращают изнашивание и продлевают срок службы кабеля
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка