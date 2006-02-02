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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Линейный разъем SCART
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры