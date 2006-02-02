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Линейный разъем SCART

SWV3050/10
Общая оценка / 5
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    Линейный разъем SCART

    SWV3050/10
    Общая оценка / 5

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    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Линейный разъем SCART

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Линейный разъем SCART

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному аудио/видеосоединению между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Линейный разъем SCART

      Линейный разъем SCART

      Итого:

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      благодаря этому линейному разъему Scart

      • Гнездо (F) - Гнездо (F)

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96125 7
        Количество
        6
        Вес брутто
        1,48  кг
        Вес упаковки
        ,99  кг
        Вес нетто
        0,49  кг
        Длина
        470  мм
        Ширина
        171,5  мм
        Высота
        235  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96126 4
        Количество
        36
        Вес брутто
        10,07  кг
        Вес упаковки
        6,97  кг
        Вес нетто
        3,10  кг
        Длина
        539,8  мм
        Ширина
        489  мм
        Высота
        501,7  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        ,149  кг
        Вес упаковки
        0,063  кг
        Вес нетто
        0,086  кг
        Длина изделия
        20,2  см
        Ширина продукта
        162  мм
        Высота продукта
        69  мм

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