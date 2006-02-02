Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель SCART
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка