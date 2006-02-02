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Радиоразветвитель PAL

SWV3061/10
Общая оценка / 5
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    Радиоразветвитель PAL

    SWV3061/10
    Общая оценка / 5

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    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиоразветвитель PAL

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиоразветвитель PAL

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиоразветвитель PAL

      Радиоразветвитель PAL

      Итого:

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      благодаря этому радиоразветвителю Pal

      • 9,52 мм
      • 1 M - 2 F

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93381 0
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,053  кг
        Вес упаковки
        0,039  кг
        Вес нетто
        0,014  кг
        Длина
        17,60  см
        Ширина
        12,80  см
        Высота
        7,80  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96127 1
        Количество
        2
        Вес брутто
        0,310  кг
        Вес упаковки
        0,200  кг
        Вес нетто
        0,110  кг
        Длина (см)
        15,80  см
        Ширина (см)
        13,00  см
        Высота (см)
        17,80  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96128 8
        Количество
        12
        Вес брутто
        1,830  кг
        Вес упаковки
        1,194  кг
        Вес нетто
        0,636  кг
        Длина (см)
        42,00  см
        Ширина (см)
        34,00  см
        Высота (см)
        21,00  см

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